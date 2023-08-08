Зыков Илья Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смерти1840
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Зыков Тимофей Григорьевич
Мать: Зыкова Маремияна
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Лушникова Фекла Ильинична
Сычево, Куртамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
08.01.1842
Дочь: Зыкова Татьяна Ильинишна
Мать ребёнка: Зыкова Елена Агапова
Рождение ребёнка
09.01.1842
Дочь: Зыков Григорий Ильич
Мать ребёнка: Зыкова Елена Агапова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зыкова Елена Агапова
Смерть
1840