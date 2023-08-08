Зыков Илья Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зыков Илья Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

1840

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Зыков Тимофей Григорьевич

Мать: Зыкова Маремияна

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Лушникова Фекла Ильинична

Мать ребёнка: не указана

Сычево, Куртамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
08.01.1842

Дочь: Зыкова Татьяна Ильинишна

Мать ребёнка: Зыкова Елена Агапова

Рождение ребёнка
09.01.1842

Дочь: Зыков Григорий Ильич

Мать ребёнка: Зыкова Елена Агапова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зыкова Елена Агапова

Смерть
1840
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