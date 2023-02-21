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Шумилова Светлана Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.01.1957

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1957

Отец: Мальков Юрий Андреевич

Мать: Малькова Анастасия Николаевна

Рождение ребёнка
13.05.1984

Дочь: Хваткова Шумилова Анастасия Владимировна

Отец ребёнка: Шумилов Владимир Вениаминович

Рождение ребёнка
25.10.1985

Дочь: Жданова Шумилова Инна Владимировна

Отец ребёнка: Шумилов Владимир Вениаминович

Рождение ребёнка
09.03.1993

Сын: Шумилов Александр Владимирович

Отец ребёнка: Шумилов Владимир Вениаминович

Пермь, Пермский, Пермский край
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