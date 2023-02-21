Шумилова Светлана Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.01.1957
ПолЖенский
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1957
Рождение ребёнка
13.05.1984
Дочь: Хваткова Шумилова Анастасия Владимировна
Отец ребёнка: Шумилов Владимир Вениаминович
Рождение ребёнка
25.10.1985
Дочь: Жданова Шумилова Инна Владимировна
Отец ребёнка: Шумилов Владимир Вениаминович
Рождение ребёнка
09.03.1993
Сын: Шумилов Александр Владимирович
Отец ребёнка: Шумилов Владимир Вениаминович
Пермь, Пермский, Пермский край