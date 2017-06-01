Куркина (Бычкова) Марина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.04.1963
Дата смерти?.06.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1963
Отец: Бычков Владимир
Мать: Бычкова Нина Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Куркин Владимир
Рождение ребёнка
15.06.1982
Сын: Куркин Артем Владимирович
Отец ребёнка: Куркин Владимир
Рождение ребёнка
15.11.1987
Дочь: Вишневецкая (Куркина) Екатерина Владимировна
Отец ребёнка: Куркин Владимир
Лакинск, Собинский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
?.06.2017
Владимир, город Владимир, Владимирская область