Куркина (Бычкова) Марина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куркина (Бычкова) Марина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.04.1963

Дата смерти

?.06.2017

Пол

Женский

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1963

Отец: Бычков Владимир

Мать: Бычкова Нина Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куркин Владимир

Рождение ребёнка
15.06.1982

Сын: Куркин Артем Владимирович

Отец ребёнка: Куркин Владимир

Рождение ребёнка
15.11.1987

Дочь: Вишневецкая (Куркина) Екатерина Владимировна

Отец ребёнка: Куркин Владимир

Лакинск, Собинский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
?.06.2017
Владимир, город Владимир, Владимирская область

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