Małaszek (Grochowska) Stefania Zofia Около 1882 — найти родственников по фамилии на Familio
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Małaszek (Grochowska) Stefania Zofia

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Место рождения

Chorzele par. Zambrów

Дата рождения

Около 1882

Дата смерти

17.07.1941

Пол

Женский

Отец

1843 г.р.

Мать

1850 г.р.

Муж

1873 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882

Отец: Grochowski Józef

Мать: Grochowska (Moczydłowska) Julianna

Chorzele par. Zambrów
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Małaszek Piotr

Łomża
Рождение ребёнка
26.07.1902

Сын: Małaszek Stefan

Отец ребёнка: Małaszek Piotr

Poręba akt 149/1902
Рождение ребёнка
13.09.1904

Сын: Małaszek Eugeniusz Tomasz

Отец ребёнка: Małaszek Piotr

Poręba akt 160/1904
Рождение ребёнка
16.09.1908

Дочь: Marchut (Małaszek) Maria Eufemia

Отец ребёнка: Małaszek Piotr

Смерть
17.07.1941
Łomża

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