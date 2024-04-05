Małaszek (Grochowska) Stefania Zofia
Место рожденияChorzele par. Zambrów
Дата рожденияОколо 1882
Дата смерти17.07.1941
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882
Chorzele par. Zambrów
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Małaszek Piotr
Łomża
Рождение ребёнка
26.07.1902
Сын: Małaszek Stefan
Отец ребёнка: Małaszek Piotr
Poręba akt 149/1902
Рождение ребёнка
13.09.1904
Сын: Małaszek Eugeniusz Tomasz
Отец ребёнка: Małaszek Piotr
Poręba akt 160/1904
Рождение ребёнка
16.09.1908
Дочь: Marchut (Małaszek) Maria Eufemia
Отец ребёнка: Małaszek Piotr
Смерть
17.07.1941
Łomża