Морова Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морова Нина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.05.1948

Дата смерти

14.07.2004

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1945 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1976 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.06.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Моров Александр Васильевич

Рождение ребёнка
1976

Сын: Моров Владимир Александровичз

Отец ребёнка: Моров Александр Васильевич

Рождение ребёнка
20.06.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Моров Александр Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Моров Александр Васильевич

Смерть
14.07.2004
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