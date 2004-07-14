Морова Нина
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.05.1948
Дата смерти14.07.2004
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.06.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Моров Александр Васильевич
Рождение ребёнка
1976
Сын: Моров Владимир Александровичз
Отец ребёнка: Моров Александр Васильевич
Рождение ребёнка
20.06.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Моров Александр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.07.2004