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Жильцов Василий Егорович
Жильцов Василий Егорович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1950
Дата смерти
1970
Пол
Мужской
Отец
Жильцов Егор Семенович
Мать
Маркина Александра Васильевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ДЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950
Отец:
Жильцов Егор Семенович
Мать:
Маркина Александра Васильевна
Смерть
1970
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