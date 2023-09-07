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Жильцов Василий Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1950

Дата смерти

1970

Пол

Мужской

Добавил:

ДЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950

Отец: Жильцов Егор Семенович

Мать: Маркина Александра Васильевна

Смерть
1970
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