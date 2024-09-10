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Хованов Кузьма Васильевич

Место рождения

Новая Пустынь, Шиловский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Около 1912

Дата смерти

Около 1942

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Новая Пустынь, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хованова Евдокия Кузьминична

Мать ребёнка: Светикова Пелагея Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хованова Мария Кузьминична

Мать ребёнка: Светикова Пелагея Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Светикова Пелагея Дмитриевна

Смерть
Около 1942
Пропал без вести в ВОВ в 1942 году

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