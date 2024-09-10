Хованов Кузьма Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1912
Дата смертиОколо 1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хованова Евдокия Кузьминична
Мать ребёнка: Светикова Пелагея Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хованова Мария Кузьминична
Мать ребёнка: Светикова Пелагея Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1942
Пропал без вести в ВОВ в 1942 году