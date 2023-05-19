Пожидаева Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пожидаева Варвара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1600

Дата смерти

1688

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1600 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1600

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пожидаев Никита Ануфриев

Рождение ребёнка
Около 1628

Сын: Пожидаев Анурий Никитин

Отец ребёнка: Пожидаев Никита Ануфриев

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1630

Сын: Пожидаев Понкрат Никитин

Отец ребёнка: Пожидаев Никита Ануфриев

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1632

Сын: Пожидаев Ерофей Никитин

Отец ребёнка: Пожидаев Никита Ануфриев

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1688

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