Пожидаева Варвара
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1600
Дата смерти1688
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1600
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1628
Отец ребёнка: Пожидаев Никита Ануфриев
Рождение ребёнка
Около 1630
Отец ребёнка: Пожидаев Никита Ануфриев
Рождение ребёнка
Около 1632
Отец ребёнка: Пожидаев Никита Ануфриев
Смерть
1688