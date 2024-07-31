Найденкова Марья Сергеевна
Место рождения
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Найденков Григорий
Рождение ребёнка
1807
Сын: Найденков Евграф
Отец ребёнка: Найденков Григорий
Рождение ребёнка
1810
Сын: Найденков Корней
Отец ребёнка: Найденков Григорий
Рождение ребёнка
1811
Сын: Найденков Лукьян
Отец ребёнка: Найденков Григорий
Рождение ребёнка
1815
Сын: Найденков Василий
Отец ребёнка: Найденков Григорий
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Потупина (Найденкова) Дарья
Отец ребёнка: Найденков Григорий
Рождение ребёнка
1820
Сын: Найденков Михаил
Отец ребёнка: Найденков Григорий
Рождение ребёнка
1836
Сын: Найденков Архип
Отец ребёнка: Найденков Григорий
Смерть
Неизвестно