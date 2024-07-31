Найденкова Марья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Найденкова Марья Сергеевна

Место рождения

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1787 г.р.

Дети

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Найденков Григорий

Рождение ребёнка
1807

Сын: Найденков Евграф

Отец ребёнка: Найденков Григорий

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Найденков Корней

Отец ребёнка: Найденков Григорий

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Найденков Лукьян

Отец ребёнка: Найденков Григорий

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Найденков Василий

Отец ребёнка: Найденков Григорий

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Потупина (Найденкова) Дарья

Отец ребёнка: Найденков Григорий

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Найденков Михаил

Отец ребёнка: Найденков Григорий

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Найденков Архип

Отец ребёнка: Найденков Григорий

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область

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