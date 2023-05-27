Тервасова Ксенья Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тервасова Ксенья Федотовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1807

Сын: Тервасов Герасим Тимофеевич

Отец ребёнка: Тервасов Тимофей

Рождение ребёнка
1814

Сын: Тервасов Клементий Герасимович

Отец ребёнка: Тервасов Тимофей

Упоминание
30.07.1850
Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно
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