Тервасова Ксенья Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Вычислено 1807
Сын: Тервасов Герасим Тимофеевич
Отец ребёнка: Тервасов Тимофей
Рождение ребёнка
1814
Сын: Тервасов Клементий Герасимович
Отец ребёнка: Тервасов Тимофей
Упоминание
30.07.1850
Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно