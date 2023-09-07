Таланина Анастасия Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.01.1837 ст.
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Таланин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Таланин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Таланин Иван Васильевич
Место жительства
С 1851
Юрино, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Таланин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: Таланин Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно