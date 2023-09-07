Таланина Анастасия Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таланина Анастасия Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.01.1837 ст.

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Таланин Иван Васильевич

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Таланин Василий Иванович

Отец ребёнка: Таланин Иван Васильевич

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Таланин Алексей Иванович

Отец ребёнка: Таланин Иван Васильевич

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Место жительства
С 1851
Юрино, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Таланин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Таланин Иван Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Таланин Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно
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