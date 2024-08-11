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Головин Тихон Родионович

Место рождения

Хвощёвка, Ливенский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НА
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Головин Родион

Мать: не указана

Хвощёвка, Ливенский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Митько Клавдия Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Приемная дочь
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Головина Лидия Тихоновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Головина Валентина Тихоновна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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