Головин Тихон Родионович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Головин Родион
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Митько Клавдия Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Приемная дочь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Головина Лидия Тихоновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Головина Валентина Тихоновна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно