Мухаметсадыков Сагади
Место рожденияд.Уразгильды, Башкирская АССР, Татышлинский р-н
Дата рождения1866
Дата смертиПосле 1920
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Янбулатов Мухаметсадыйк (Садик)
Мать: Янбулатова ?
д.Уразгильды, Башкирская АССР, Татышлинский р-н
Рождение ребёнка
1900
Сын: Сагадиев Мухаматгаян Сагадиевич
Мать ребёнка: Сахибжамал
д.Уразгильды, Башкирская АССР, Татышлинский р-н
Рождение ребёнка
24.09.1904
Сын: Сагадиев Зариф Сагадиевич
Мать ребёнка: Сахибжамал
д.Уразгильды, Башкирская АССР, Татышлинский р-н
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Янбулатов Шарип Сагадиевич
Мать ребёнка: Сахибжамал
д.Уразгильды, Башкирская АССР, Татышлинский р-н
Упоминание
Неизвестно
Уразгильды
Поселился в д. Уразгильы устроившись кузнецом. Ранее жил в Булькайпаново,
Смерть
После 1920
д.Уразгильды, Башкирская АССР, Татышлинский р-н