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Мухаметсадыков Сагади

Место рождения

д.Уразгильды, Башкирская АССР, Татышлинский р-н

Дата рождения

1866

Дата смерти

После 1920

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Янбулатов Мухаметсадыйк (Садик)

Мать: Янбулатова ?

д.Уразгильды, Башкирская АССР, Татышлинский р-н
Рождение ребёнка
1900

Сын: Сагадиев Мухаматгаян Сагадиевич

Мать ребёнка: Сахибжамал

д.Уразгильды, Башкирская АССР, Татышлинский р-н
Рождение ребёнка
24.09.1904

Сын: Сагадиев Зариф Сагадиевич

Мать ребёнка: Сахибжамал

д.Уразгильды, Башкирская АССР, Татышлинский р-н
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Янбулатов Шарип Сагадиевич

Мать ребёнка: Сахибжамал

д.Уразгильды, Башкирская АССР, Татышлинский р-н
Упоминание
Неизвестно
Уразгильды
Поселился в д. Уразгильы устроившись кузнецом. Ранее жил в Булькайпаново,
Смерть
После 1920
д.Уразгильды, Башкирская АССР, Татышлинский р-н
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