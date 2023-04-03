Васса Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитрий Демидов
Отец ребёнка: Демид Романов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петр Демидов
Отец ребёнка: Демид Романов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Демид Романов
Рождение ребёнка
1736
Сын: Петр Демидов
Отец ребёнка: Демид Романов
Рождение ребёнка
1739
Сын: Иван Демидов
Отец ребёнка: Демид Романов
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Евдокия Демидова
Отец ребёнка: Демид Романов
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Наталья Демидова
Отец ребёнка: Демид Романов
Рождение ребёнка
1747
Сын: Михаил Демидов
Отец ребёнка: Демид Романов
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Агафья Демидова
Отец ребёнка: Демид Романов
Рождение ребёнка
1754
Сын: Иван Демидов
Отец ребёнка: Демид Романов
Смерть
Неизвестно