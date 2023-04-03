Васса Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васса Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1729 г.р.

Дети

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитрий Демидов

Отец ребёнка: Демид Романов

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петр Демидов

Отец ребёнка: Демид Романов

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Демид Романов

Рождение ребёнка
1736

Сын: Петр Демидов

Отец ребёнка: Демид Романов

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1739

Сын: Иван Демидов

Отец ребёнка: Демид Романов

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1744

Дочь: Евдокия Демидова

Отец ребёнка: Демид Романов

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1745

Дочь: Наталья Демидова

Отец ребёнка: Демид Романов

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1747

Сын: Михаил Демидов

Отец ребёнка: Демид Романов

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1749

Дочь: Агафья Демидова

Отец ребёнка: Демид Романов

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1754

Сын: Иван Демидов

Отец ребёнка: Демид Романов

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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