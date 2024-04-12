Куличихина Прасковья Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куличихина Прасковья Антоновна

Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Куличихин Иван Александрович

Отец ребёнка: Куличихин Александр Иванович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Куличихин Иван Александрович

Отец ребёнка: Куличихин Александр Иванович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Куличихин Антон Александрович

Отец ребёнка: Куличихин Александр Иванович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
28.10.1846

Дочь: Анастасия Александровна

Отец ребёнка: Куличихин Александр Иванович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Куличихин Григорий Александрович

Отец ребёнка: Куличихин Александр Иванович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куличихин Александр Иванович

Смерть
Неизвестно
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