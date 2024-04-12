Куличихина Прасковья Антоновна
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Рождение ребёнка
1836
Сын: Куличихин Иван Александрович
Отец ребёнка: Куличихин Александр Иванович
Рождение ребёнка
1839
Сын: Куличихин Иван Александрович
Отец ребёнка: Куличихин Александр Иванович
Рождение ребёнка
1841
Сын: Куличихин Антон Александрович
Отец ребёнка: Куличихин Александр Иванович
Рождение ребёнка
28.10.1846
Дочь: Анастасия Александровна
Отец ребёнка: Куличихин Александр Иванович
Рождение ребёнка
1850
Сын: Куличихин Григорий Александрович
Отец ребёнка: Куличихин Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно