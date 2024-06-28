Зябликова Евдокия Васильевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Зябликова Евдокия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

02.03.1898

Пол

Женский

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бегунцова (Зябликова) Екатерина Андроникова

Отец ребёнка: Зябликов Андриан Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зябликов Иван (Иоанн) Андрианович

Отец ребёнка: Зябликов Андриан Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зябликов Андриан Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зябликова Анна Андроникова

Отец ребёнка: Зябликов Андриан Васильевич

Смерть
02.03.1898

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