Зябликова Евдокия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти02.03.1898
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бегунцова (Зябликова) Екатерина Андроникова
Отец ребёнка: Зябликов Андриан Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зябликов Иван (Иоанн) Андрианович
Отец ребёнка: Зябликов Андриан Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зябликова Анна Андроникова
Отец ребёнка: Зябликов Андриан Васильевич
Смерть
02.03.1898