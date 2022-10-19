Каленов Евгений Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смерти1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Станкевич (Станкевич) Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
19.12.1931
Дочь: Добрынина (Каленова) Наталья Евгеньевна
Мать ребёнка: Станкевич (Станкевич) Мария Алексеевна
Смерть
1989