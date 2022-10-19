Каленов Евгений Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каленов Евгений Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

1989

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1931 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Станкевич (Станкевич) Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
19.12.1931

Дочь: Добрынина (Каленова) Наталья Евгеньевна

Мать ребёнка: Станкевич (Станкевич) Мария Алексеевна

Смерть
1989

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