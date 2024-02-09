Параскева Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Параскева Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1795 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филат Ипатович

Рождение ребёнка
1819

Сын: Петр Филатович

Отец ребёнка: Филат Ипатович

Кевятозеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1822

Сын: Григорий Филатович

Отец ребёнка: Филат Ипатович

Кевятозеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1827

Сын: Прохор Филатович

Отец ребёнка: Филат Ипатович

Кевятозеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1831

Сын: Митрофан Филатович

Отец ребёнка: Филат Ипатович

Кевятозеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Мария Филатовна

Отец ребёнка: Филат Ипатович

Кевятозеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Место жительства
1849
Кевятозеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно

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