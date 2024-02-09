Параскева Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филат Ипатович
Рождение ребёнка
1819
Сын: Петр Филатович
Отец ребёнка: Филат Ипатович
Рождение ребёнка
1822
Сын: Григорий Филатович
Отец ребёнка: Филат Ипатович
Рождение ребёнка
1827
Сын: Прохор Филатович
Отец ребёнка: Филат Ипатович
Рождение ребёнка
1831
Сын: Митрофан Филатович
Отец ребёнка: Филат Ипатович
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Мария Филатовна
Отец ребёнка: Филат Ипатович
Место жительства
1849
Смерть
Неизвестно