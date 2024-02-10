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Косма Сидорович

Место рождения

Кевятозеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Сидор

Мать: Евдокия Федоровна

Кевятозеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Корниловна

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Анастасия Козмина (Кузьмична)

Мать ребёнка: Марья Корниловна

Кевятозеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Христина Козмина (Кузьмична)

Мать ребёнка: Марья Корниловна

Кевятозеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно

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