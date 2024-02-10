Косма Сидорович
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Сидор
Мать: Евдокия Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Корниловна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Анастасия Козмина (Кузьмична)
Мать ребёнка: Марья Корниловна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Христина Козмина (Кузьмична)
Мать ребёнка: Марья Корниловна
Смерть
Неизвестно