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Pohlmann Aleksei Алексеевич

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

29.12.1912

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1912

Отец: Фон Польман Алексей Алексеевич

Мать: Фон Польман Мария Владимировна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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