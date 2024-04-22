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Pohlmann Aleksei Алексеевич
Pohlmann Aleksei Алексеевич
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Древо
Место рождения
Санкт-Петербург
, город федерального значения Санкт-Петербург
Дата рождения
29.12.1912
Пол
Мужской
Отец
фон Польман Алексей Алексеевич
1884 г.р.
Мать
фон Польман (Кульнева) Мария Владимировна
1885 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ФА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1912
Отец:
Фон Польман Алексей Алексеевич
Мать:
Фон Польман Мария Владимировна
Санкт-Петербург
, город федерального значения Санкт-Петербург
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