Ксения Антонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.06.1884
Дочь: Савенкова Марфа Константинова
Отец ребёнка: Савенков Константин Васильев
Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
28.06.1892
Сын: Савенков Сергей Константинов
Отец ребёнка: Савенков Константин Васильев
Рождение ребёнка
1897
Сын: Савенков Иван Констанинович
Отец ребёнка: Савенков Константин Васильев
Юрятино, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно