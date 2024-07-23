Ксения Антонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Антонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савенков Константин Васильев

Рождение ребёнка
02.06.1884

Дочь: Савенкова Марфа Константинова

Отец ребёнка: Савенков Константин Васильев

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
28.06.1892

Сын: Савенков Сергей Константинов

Отец ребёнка: Савенков Константин Васильев

Рождение ребёнка
1897

Сын: Савенков Иван Констанинович

Отец ребёнка: Савенков Константин Васильев

Юрятино, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно

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