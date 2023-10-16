Косичкин Николай Федорович
Место рожденияд. Юрьево, Ярославль, Ярославская обл., Россия
Дата рождения1901
Дата смерти1948
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Косичкин Федор Иванович
д. Юрьево, Ярославль, Ярославская обл., Россия
Работа или профессия
Неизвестно
заготовитель мясо-молочной продукции
Место жительства
Неизвестно
Путятинская вол., Ярославская обл., Россия
Смерть
1948
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область