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Косичкин Николай Федорович

Место рождения

д. Юрьево, Ярославль, Ярославская обл., Россия

Дата рождения

1901

Дата смерти

1948

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Косичкин Федор Иванович

Мать: Косичкина Мария Яковлевна

д. Юрьево, Ярославль, Ярославская обл., Россия
Работа или профессия
Неизвестно
заготовитель мясо-молочной продукции
Место жительства
Неизвестно
Путятинская вол., Ярославская обл., Россия
Смерть
1948
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
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