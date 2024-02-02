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Воробьёв Никифор Алексеевич

Место рождения

д. Люторецкоя вот. коллежского асессора С.Г.Кроткова

Дата рождения

03.02.1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1793

Отец: Воробьёв Алексей Агафонович

Мать: Воробьёва Евдокия (Авдотья) Петровна

д. Люторецкоя вот. коллежского асессора С.Г.Кроткова
Крещение
03.02.1793
Успенская церковь с. Новосёлкоао
Восприемники: Пономарь Михаил Степанович и Федосья Ильинична
Рождение ребёнка
04.08.1817

Сын: Воробьёв Лаврентий Никифорович

Мать ребёнка: Воробьёва Екатерина Ивановна

вотчина князя Щербатова д. Люторецкое
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воробьёва Екатерина Ивановна

Смерть
Неизвестно
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