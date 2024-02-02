Воробьёв Никифор Алексеевич
Место рожденияд. Люторецкоя вот. коллежского асессора С.Г.Кроткова
Дата рождения03.02.1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1793
д. Люторецкоя вот. коллежского асессора С.Г.Кроткова
Крещение
03.02.1793
Успенская церковь с. Новосёлкоао
Восприемники: Пономарь Михаил Степанович и Федосья Ильинична
Рождение ребёнка
04.08.1817
Сын: Воробьёв Лаврентий Никифорович
Мать ребёнка: Воробьёва Екатерина Ивановна
вотчина князя Щербатова д. Люторецкое
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно