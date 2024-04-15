Сваткова Ирина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.07.1905 ст.
Дочь: Ольга Степановна
Отец ребёнка: Сватков Степан Григорьевич
Рождение ребёнка
08.10.1907 ст.
Дочь: Пелагея Степановна
Отец ребёнка: Сватков Степан Григорьевич
Рождение ребёнка
08.10.1907 ст.
Дочь: Параскева Степановна
Отец ребёнка: Сватков Степан Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно