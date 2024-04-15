Сваткова Ирина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сваткова Ирина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.07.1905 ст.

Дочь: Ольга Степановна

Отец ребёнка: Сватков Степан Григорьевич

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
08.10.1907 ст.

Дочь: Пелагея Степановна

Отец ребёнка: Сватков Степан Григорьевич

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
08.10.1907 ст.

Дочь: Параскева Степановна

Отец ребёнка: Сватков Степан Григорьевич

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сватков Степан Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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