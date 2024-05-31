Акинфий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акинфий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1727 ст.

Сын: Иван (Иоанн) Акинфиев

Мать ребёнка: не указана

Липицы-Зыбино, Чернский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1731 ст.

Сын: Фёдор Акинфиев

Мать ребёнка: не указана

Липицы-Зыбино, Чернский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1741 ст.

Дочь: Февронья (Феврония) Акинфиева

Мать ребёнка: не указана

Липицы-Зыбино, Чернский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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