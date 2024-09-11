Сементеев Илларион Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСементеев Илларион Яковлевич

Сементеев Илларион Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сементеев Константин Илларионович

Мать ребёнка: Сементеева (Манзурова) Аксиния Тарасовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сементеева (Манзурова) Аксиния Тарасовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филькина (Сементеева) Марфа Илларионовна

Мать ребёнка: Сементеева (Манзурова) Аксиния Тарасовна

Рождение ребёнка
01.01.1925

Сын: Сементеев Семен Илларионович

Мать ребёнка: Сементеева (Манзурова) Аксиния Тарасовна

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Пропал без вести ВОВ

Мы используем куки для улучшения работы сайта.