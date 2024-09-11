Сементеев Илларион Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сементеев Константин Илларионович
Мать ребёнка: Сементеева (Манзурова) Аксиния Тарасовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филькина (Сементеева) Марфа Илларионовна
Мать ребёнка: Сементеева (Манзурова) Аксиния Тарасовна
Рождение ребёнка
01.01.1925
Сын: Сементеев Семен Илларионович
Мать ребёнка: Сементеева (Манзурова) Аксиния Тарасовна
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Пропал без вести ВОВ