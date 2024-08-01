Щепина Фёкла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щепина Фёкла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1821 г.р.

Дети

Около 1841 г.р.
Около 1843 г.р.
Около 1853 г.р.
1854 г.р.

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822

Отец: Назар

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щепин Адриан

Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Щепин Яков

Отец ребёнка: Щепин Адриан

Кузнецовская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Щепин Александр

Отец ребёнка: Щепин Адриан

Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: (Щепина) Наталья

Отец ребёнка: Щепин Адриан

Кузнецовская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
02.03.1854

Сын: Щепин Василий

Отец ребёнка: Щепин Адриан

Кузнецовская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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