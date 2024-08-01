Щепина Фёкла
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822
Отец: Назар
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Щепин Адриан
Рождение ребёнка
Около 1841
Сын: Щепин Яков
Отец ребёнка: Щепин Адриан
Рождение ребёнка
Около 1843
Сын: Щепин Александр
Отец ребёнка: Щепин Адриан
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: (Щепина) Наталья
Отец ребёнка: Щепин Адриан
Рождение ребёнка
02.03.1854
Сын: Щепин Василий
Отец ребёнка: Щепин Адриан
Смерть
Неизвестно