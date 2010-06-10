Подоляко Николай Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.07.1947
Дата смерти10.06.2010
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1947
Отец: Подоляко Федор Павлович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.11.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.06.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
10.06.2010