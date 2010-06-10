Подоляко Николай Федорович 07.07.1947 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиПодоляко Николай Федорович

Подоляко Николай Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.07.1947

Дата смерти

10.06.2010

Пол

Мужской

Отец

Около 1914 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1947

Отец: Подоляко Федор Павлович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.11.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.06.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
10.06.2010

Мы используем куки для улучшения работы сайта.