Петров Владимир Николаевич 11.12.1974 — найти родственников по фамилии на Familio
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Петров Владимир Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.12.1974

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1974

Отец: Петров Николай

Мать: Петрова Князева Татьяна Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петрова Архандеева Галина Ивановна

Рождение ребёнка
08.12.2014

Сын: Петров Ярослав Владимирович

Мать ребёнка: Петрова Архандеева Галина Ивановна

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