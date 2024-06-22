Петров Владимир Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.12.1974
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1974
Отец: Петров Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Петрова Архандеева Галина Ивановна
Рождение ребёнка
08.12.2014
Сын: Петров Ярослав Владимирович
Мать ребёнка: Петрова Архандеева Галина Ивановна