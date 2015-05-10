Козлов Анатолий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.07.1930
Дата смерти10.05.2015
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1930
Отец: Козлов Николай Никитич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козлов Сергей Анатольевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козлов Виталий Анатольевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
10.05.2015