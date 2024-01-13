Добрушин (Добрусин) Илья
Место рожденияБахмут
Дата рождения13.03.1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1910
Бахмут
Эвакуация
1942
Новокузнецк (Сталинск, Сталинский Р-н, Новосибирская Обл., Россия (СССР))
Эвакуация
Место жительства
1942
Новокузнецк (Сталинск, Сталинский Р-н, Новосибирская Обл., Россия (СССР))
Эвакуация
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Добрусина Фаина
Работа или профессия
Неизвестно
Минск, Белоруссия
Конструктор
Смерть
Неизвестно