Добрушин (Добрусин) Илья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добрушин (Добрусин) Илья

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Место рождения

Бахмут

Дата рождения

13.03.1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1910

Отец: Добрушин (добрусин) Гирш (Григорий)

Мать: Добрушина (добрусина) Софья

Бахмут
Эвакуация
1942
Новокузнецк (Сталинск, Сталинский Р-н, Новосибирская Обл., Россия (СССР))
Эвакуация
Место жительства
1942
Новокузнецк (Сталинск, Сталинский Р-н, Новосибирская Обл., Россия (СССР))
Эвакуация
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Добрусина Фаина

Работа или профессия
Неизвестно
Минск, Белоруссия
Конструктор
Смерть
Неизвестно
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