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Арзубов Клавдий Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Арзубов Павел Семёнович (Симеонович)

Мать: ?

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Елизавета Клавдиевна

Мать ребёнка: Арзубова Дарья Иудовна

Большое Раменье, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Августа Клавдиевна

Мать ребёнка: Арзубова Дарья Иудовна

Большое Раменье, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Агриппина Клавдиевна

Мать ребёнка: Арзубова Дарья Иудовна

Большое Раменье, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Арзубов Спиридон Клавдиевич

Мать ребёнка: Арзубова Дарья Иудовна

Большое Раменье, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Агния Клавдиевна

Мать ребёнка: Арзубова Дарья Иудовна

Большое Раменье, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арзубова Дарья Иудовна

Большое Раменье, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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