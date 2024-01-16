Арзубов Клавдий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Арзубов Павел Семёнович (Симеонович)
Мать: ?
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Елизавета Клавдиевна
Мать ребёнка: Арзубова Дарья Иудовна
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Августа Клавдиевна
Мать ребёнка: Арзубова Дарья Иудовна
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Агриппина Клавдиевна
Мать ребёнка: Арзубова Дарья Иудовна
Рождение ребёнка
1911
Сын: Арзубов Спиридон Клавдиевич
Мать ребёнка: Арзубова Дарья Иудовна
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Агния Клавдиевна
Мать ребёнка: Арзубова Дарья Иудовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Арзубова Дарья Иудовна
Смерть
Неизвестно