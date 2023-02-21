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Абашев Тихон
Абашев Тихон
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1830
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Абашев Семен Тихонович
Около 1850 г.р.
Добавил:
ИВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1850
Сын:
Абашев Семен Тихонович
Мать ребёнка: не указана
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