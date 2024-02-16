Баринова Марья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1881 ст.
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Баринов Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
17.07.1887 ст.
Отец ребёнка: Баринов Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
10.12.1904 ст.
Отец ребёнка: Баринов Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
1911 ст.
Дочь: Баринова Ильинична
Отец ребёнка: Баринов Илья Иванович
Бракосочетание
Неизвестно