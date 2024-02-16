Баринова Марья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баринова Марья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ез
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1881 ст.

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Баринов Иван Матвеевич

Измайлово, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
17.07.1887 ст.

Сын: Баринов Илья Иванович

Отец ребёнка: Баринов Иван Матвеевич

Измайлово, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
10.12.1904 ст.

Сын: Баринов Василий Иванович

Отец ребёнка: Баринов Иван Матвеевич

Измайлово, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1911 ст.

Дочь: Баринова Ильинична

Отец ребёнка: Баринов Илья Иванович

Измайлово, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баринов Иван Матвеевич

Измайлово, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область
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