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Цыгаев Михаил Романович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Цыгаев Роман Давыдович

Мать: Цыгаева Матрона Осиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цыгаева Марья Григорьевна

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Цыгаева Анна Михайловна

Мать ребёнка: Цыгаева Марья Григорьевна

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Цыгаева Ксенья Михайловна

Мать ребёнка: Цыгаева Марья Григорьевна

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1842

Сын: Цыгаев Василий Михайлович

Мать ребёнка: Цыгаева Марья Григорьевна

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Цыгаева Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Цыгаева Марья Григорьевна

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Упоминание
30.07.1850
Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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