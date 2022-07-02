Кочергина Агафья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочергина Агафья Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кочергин Павел Андреевич

Рождение ребёнка
06.01.1919

Сын: Кочергин Иван Павлович

Отец ребёнка: Кочергин Павел Андреевич

Запись о рождении сделана в метрической книге церкви села Владиславка Феодосийского уезда Таврической губернии.
Смерть
Неизвестно

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