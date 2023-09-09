Старовойтова Валентина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старовойтова Валентина Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.11.1949

Дата смерти

2022

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1947 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Старовойтов Николай Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Старовойтов Николай Васильевич

Рождение ребёнка
30.11.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Старовойтов Николай Васильевич

Смерть
2022

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