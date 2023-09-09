Старовойтова Валентина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.11.1949
Дата смерти2022
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Старовойтов Николай Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.11.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Старовойтов Николай Васильевич
Смерть
2022