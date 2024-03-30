Цюх Мартин Симеонов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смертиПосле 1835
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
30.01.1793 ст.
Жена: Цюх Евфросиния Тимофеева
Бакаевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.02.1794
Сын: Цюх Евфимий Мартинов
Мать ребёнка: Цюх Евфросиния Тимофеева
Рождение ребёнка
21.02.1796
Сын: Цюх Тимофей Мартинов
Мать ребёнка: Цюх Евфросиния Тимофеева
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Дяченко Домникия Мартинова
Мать ребёнка: Цюх Евфросиния Тимофеева
Рождение ребёнка
1800
Мать ребёнка: Цюх Евфросиния Тимофеева
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Клещ Иустиния Мартинова
Мать ребёнка: Цюх Евфросиния Тимофеева
Смерть
После 1835