Шестаков Дмитрий Дмитревич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шестаков Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Уранова Сметана (Шестакова) Надежда Павловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шестаков Константин Павлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
31.05.1947
Сын: Шестаков Павел Дмитриевич
Мать ребёнка: Шестакова (Желтякова) Вера Павловна