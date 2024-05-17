Шестаков Дмитрий Дмитревич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Шестаков Дмитрий Дмитревич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шестаков Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Уранова Сметана (Шестакова) Надежда Павловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шестаков Константин Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
31.05.1947

Сын: Шестаков Павел Дмитриевич

Мать ребёнка: Шестакова (Желтякова) Вера Павловна

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