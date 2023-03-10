Полварин (Чеботарёв) Павлина Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
дочь казака
Место жительства
Неизвестно
(п.Требушинский, станица Рубеженская, Требухи). Он же с.Красноармейск
Бракосочетание
29.06.1890
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, ц.Успенско-Богородицкая, 1890. ОГАОО, ф.173, оп.15, д.1904
Смерть
Неизвестно