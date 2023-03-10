Полварин (Чеботарёв) Павлина Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полварин (Чеботарёв) Павлина Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1872 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
дочь казака
Место жительства
Неизвестно
(п.Требушинский, станица Рубеженская, Требухи). Он же с.Красноармейск
Бракосочетание
29.06.1890

Муж: Полварин Иван Емельянович

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, ц.Успенско-Богородицкая, 1890. ОГАОО, ф.173, оп.15, д.1904
Смерть
Неизвестно

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