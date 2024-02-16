Куленкова Татьяна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.04.1964
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1964
Рождение ребёнка
22.12.1985
Дочь: Радунайтес (Куленкова) Марина Николаевна
Отец ребёнка: Куленков Николай Михайлович
Карымское, Карымский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
28.06.1988
Сын: Куленков Александр Николаевич
Отец ребёнка: Куленков Николай Михайлович