Куленкова Татьяна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куленкова Татьяна Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.04.1964

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1964

Отец: Игнатьев Дмитрий Васильевич

Мать: Игнатьева Надежда Варламовна

Рождение ребёнка
22.12.1985

Дочь: Радунайтес (Куленкова) Марина Николаевна

Отец ребёнка: Куленков Николай Михайлович

Карымское, Карымский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
28.06.1988

Сын: Куленков Александр Николаевич

Отец ребёнка: Куленков Николай Михайлович

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