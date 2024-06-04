Бабин Естифей Макаров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1780
Дата смертиПосле 1801
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
29.01.1798
Жена: Бабина Васса Романова
Святополье, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1801
Дочь: (Бабина) Евдокия Естифеева (Евсеева)
Мать ребёнка: Бабина Васса Романова
Смерть
После 1801