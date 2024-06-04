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Бабин Естифей Макаров

Место рождения

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

После 1801

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: Бабин Макар Феоктистов

Мать: Бабина (Семенова) Неонила Петрова

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
29.01.1798

Жена: Бабина Васса Романова

Святополье, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1801

Дочь: (Бабина) Евдокия Естифеева (Евсеева)

Мать ребёнка: Бабина Васса Романова

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1801

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