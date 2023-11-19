Исакова Валентина Аркадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.08.1925
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наумова Любовь Георгиевна
Отец ребёнка: Наумов Георгий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.05.1953
Дочь: Наумова Катерина Георгиевна
Отец ребёнка: Наумов Георгий Михайлович