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Исакова Валентина Аркадьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1925

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наумова Любовь Георгиевна

Отец ребёнка: Наумов Георгий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наумов Георгий Михайлович

Рождение ребёнка
24.05.1953

Дочь: Наумова Катерина Георгиевна

Отец ребёнка: Наумов Георгий Михайлович

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