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Ненарокова Юлия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ненарокова) Александра Николаевна

Отец ребёнка: Ненароков Николай Афанасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ненароков Николай Афанасьевич

Рождение ребёнка
Около 1930

Дочь: (Ненарокова) Зинаида Николаевна

Отец ребёнка: Ненароков Николай Афанасьевич

Рождение ребёнка
Около 1934

Сын: Ненароков Евгений Николаевич

Отец ребёнка: Ненароков Николай Афанасьевич

Смерть
Неизвестно

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