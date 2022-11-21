Ненарокова Юлия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ненарокова) Александра Николаевна
Отец ребёнка: Ненароков Николай Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1930
Дочь: (Ненарокова) Зинаида Николаевна
Отец ребёнка: Ненароков Николай Афанасьевич
Рождение ребёнка
Около 1934
Сын: Ненароков Евгений Николаевич
Отец ребёнка: Ненароков Николай Афанасьевич
Смерть
Неизвестно