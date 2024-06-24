Мудров Иван Алексеевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Мудров Иван Алексеевич

Место рождения

Тверская область д.Пласкуша

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мудров Алексей Андреевич

Мать: Васильева Мудрова (Соловьева) Серафима Васильевна

Тверская область д.Пласкуша
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чичварина Фаина Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
22.02.1969

Сын: Мудров Алексей Иванович

Мать ребёнка: Чичварина Фаина Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1972

Сын: Мудров Андрей Иванович

Мать ребёнка: Чичварина Фаина Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва

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