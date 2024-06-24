Мудров Иван Алексеевич
Место рожденияТверская область д.Пласкуша
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Тверская область д.Пласкуша
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чичварина Фаина Ивановна
Рождение ребёнка
22.02.1969
Мать ребёнка: Чичварина Фаина Ивановна
Рождение ребёнка
1972
Мать ребёнка: Чичварина Фаина Ивановна
Смерть
Неизвестно