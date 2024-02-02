Ефременкова (Федорова) Надежда Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефременкова (Федорова) Надежда Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

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Дети

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Добавил:

НЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.11.2021

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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