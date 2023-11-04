Чикурова Парасковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чикуров Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Чикуров Григорий Ипатович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чикуров Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Чикуров Григорий Ипатович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1957
Дочь: (Чикурова) Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Чикуров Григорий Ипатович
Рождение ребёнка
1960
Дочь: Бочкарева (Чикурова) Александра Григорьевна
Отец ребёнка: Чикуров Григорий Ипатович
Смерть
Неизвестно