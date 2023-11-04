Чикурова Парасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чикурова Парасковья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чикуров Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Чикуров Григорий Ипатович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чикуров Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Чикуров Григорий Ипатович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чикуров Григорий Ипатович

Рождение ребёнка
1957

Дочь: (Чикурова) Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Чикуров Григорий Ипатович

Рождение ребёнка
1960

Дочь: Бочкарева (Чикурова) Александра Григорьевна

Отец ребёнка: Чикуров Григорий Ипатович

Смерть
Неизвестно

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