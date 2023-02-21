Коленкина Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Коленкин Александр Иванович
Рождение ребёнка
?.12.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Коленкин Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно