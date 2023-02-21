Коленкина Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоленкина Анна

Коленкина Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1925 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коленкин Александр Иванович

Рождение ребёнка
?.12.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коленкин Александр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коленкин Александр Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close