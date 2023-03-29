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Осейков Иван Семенович

Место рождения

Коштуги, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Коштуги, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Вологодская область, Оштинский р-н, с. Коштуги, д. Голяши
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осейкова Евгения Степановна

Призыв на военную службу
?.01.1943
Вытегра, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Вытегорский РВК, Вологодская обл. Воинское звание рядовой Воинская часть 236 стрелковый полк 106 стрелковой дивизии (II)
Пропал без вести (военное)
?.08.1943
Воинское звание: рядовой Последнее место службы: п/п 62841 "д" Дата выбытия: __.11.1943 Причина выбытия: пропал без вести Информация об архиве - Источник информации: ЦАМО Фонд ист. информации: 58 Опис... Показать все
Смерть
Неизвестно

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