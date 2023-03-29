Осейков Иван Семенович
Место рождения
Дата рождения1925
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Вологодская область, Оштинский р-н, с. Коштуги, д. Голяши
Бракосочетание
Неизвестно
Призыв на военную службу
?.01.1943
Вытегра, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Вытегорский РВК, Вологодская обл. Воинское звание рядовой Воинская часть 236 стрелковый полк 106 стрелковой дивизии (II)
Пропал без вести (военное)
?.08.1943
Воинское звание: рядовой Последнее место службы: п/п 62841 "д" Дата выбытия: __.11.1943 Причина выбытия: пропал без вести Информация об архиве - Источник информации: ЦАМО Фонд ист. информации: 58 Опис... Показать все
Смерть
Неизвестно