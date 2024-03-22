Кленова (Макеенкова) Ирина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кленова (Макеенкова) Ирина Владимировна

Место рождения

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область

Дата рождения

15.03.1993

Пол

Женский

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1993

Отец: Макеенков Владимир Иванович

Мать: Макеенкова Елена Сергеевна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
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